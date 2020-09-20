تحطم لامبورجيني بعد شرائها بـ 20 دقيقة – صور

المستقلة/ من الذى لم يحلم بلحظة امتلاك سيارة جديدة و لاسيما من فئة السوبر كار الخارقة و لم يتخيل البعض انه من الممكن ان تنكسر فرحتة و لت تكتمل و لكن هذا حدث مع مالك سيارة لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدرlamborghini huracan performante spyder .

وبمجرد ان انهي اوارقة و حصل علي السيارة لامبورجيني هوراكان و غادر المعرض و قادها بفرحة و سعادة الا انه تعرض لحادث في بريطانيا دمر السيارة الجديدة .

واعلنت الشرطة البريطانية ان السيارة لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدرlamborghini huracan performante spyder توقفت في الطريق السريع بسبب عطل فني فيها و عندما توقفت اصطدمت بها سيارة مسرعة من الخلف .

لم يكن مجرد حادث تصادم تقليدي بعدما تدمرت خلفية السيارة لامبورجيني هوراكان بالكامل ووصلت الاضرار الي داخل السيارة و اتلفت المقصورة الداخلية دون اى امل في اصلاحها .

وتباع السيارة لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدرlamborghini huracan performante spyder بسعر 308,859 دولار و اصيب صاحب السيارة بجروح في رأسة .

شاهد.. تحطم لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر بعد شرائها بـ 20 دقيقة
شاهد.. تحطم لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر بعد شرائها بـ 20 دقيقة
شاهد.. تحطم لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر بعد شرائها بـ 20 دقيقة
شاهد.. تحطم لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر بعد شرائها بـ 20 دقيقة

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