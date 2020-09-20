تحطم لامبورجيني بعد شرائها بـ 20 دقيقة – صور

المستقلة/ من الذى لم يحلم بلحظة امتلاك سيارة جديدة و لاسيما من فئة السوبر كار الخارقة و لم يتخيل البعض انه من الممكن ان تنكسر فرحتة و لت تكتمل و لكن هذا حدث مع مالك سيارة لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدرlamborghini huracan performante spyder .

وبمجرد ان انهي اوارقة و حصل علي السيارة لامبورجيني هوراكان و غادر المعرض و قادها بفرحة و سعادة الا انه تعرض لحادث في بريطانيا دمر السيارة الجديدة .

واعلنت الشرطة البريطانية ان السيارة لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدرlamborghini huracan performante spyder توقفت في الطريق السريع بسبب عطل فني فيها و عندما توقفت اصطدمت بها سيارة مسرعة من الخلف .

لم يكن مجرد حادث تصادم تقليدي بعدما تدمرت خلفية السيارة لامبورجيني هوراكان بالكامل ووصلت الاضرار الي داخل السيارة و اتلفت المقصورة الداخلية دون اى امل في اصلاحها .

وتباع السيارة لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدرlamborghini huracan performante spyder بسعر 308,859 دولار و اصيب صاحب السيارة بجروح في رأسة .