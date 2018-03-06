تحطم طائرة روسية في سوريا ومقتل ركابها

(المستقلة)..تحطمت طائرة نقل روسية عند الهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً كانوا على متنها كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

وقالت الوزارة إن الطائرة كانت تقل 26 راكباً وستة من أفراد الطاقم. وأضافت “يبدو أن سبب التحطم بموجب المعلومات الأولية هو عطل تقني” مشيرة إلى أن النيران لم تشتعل بالطائرة.

وأوضحت الوزارة أن طائرة “أنطونوف-26” اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية فقد أشار التقرير القادم من موقع الحادث إلى أنه لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة”، مؤكدة أن “لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث”.

وكشفت الدفاع الروسية أن الادعاء العسكري الرئيسي بدأ التحقيق في حادثة تحطم طائرة النقل “آن-26” في حميميم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بسحب معظم المجموعات الروسية التابعة للقوات الفضائية الجوية لنجاحهم في تنفيذ المهام، وفي الوقت نفسه، لم تتخل روسيا عن التزاماتها بتزويد الحكومة السورية بالأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب الأخصائيين العسكريين.

ولا تزال قاعدة حميميم الجوية ومركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس تعمل.