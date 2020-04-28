 (تحشيد) يؤيد مطالب المتظاهرين بتشكيل “مجلس وطني لأنقاذ العراق)

(المستقلة).. اعلن تجمع الحراك الشعبي الوطني الديمقراطي (تحشيد) عن تأييده وبقوة البيان الذي صدر يوم أمس من قبل “حركات وساحات وثوار محافظات العراق”.

وقال المتحدث بأسم (تحشيد) مزاحم الشبلي ان ذلك يأتي “بعد أن رفضت السلطات المتعاقبة الأعتراف بمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة واعتمادها، بدلاً عن ذلك، سياسة المماطلة والتسويف”.

وأكد أن تجمع (تحشيد) “يؤيد قرار الأخوة في الحركات وساحات وثوار محافظات العراق في تشكيل (مجلس وطني لأنقاذ العراق) يضم شرائح الشعب العراقي كافة من مختلف المحافظات العراقية شخصيات وطنية لها القدرة على تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي وتطلعاته التي كتبها بدماء الشهداء الغالية التي اريقت ظلماً وعدواناً”.

ودعا الشبلي رئيس الحكومة المكلف الى “عدم الأنجرار وراء رغبات الكتل السياسية وعليه رفض المحاصصة المقيتة التي لم تجلب للعراق سوى الدمار والخراب”.

وطالب بتشكيل “محكمة علنية خاصة لمحاكمة قتلة العراقيين وحماتهم, كما ان عليه تحديد مواعيد لانتخابات مبكرة عوضاً عن البحث عن وزراء جدد ضماناً من انه سيستمر بحكم البلاد لسنوات اطول”.