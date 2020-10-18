تحسن الوضع الصحي في كربلاء مع تناقص الاصابات بفيروس كورونا 

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن مدير مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية في كربلاء الدكتور صباح الحسيني ، اليوم الاحد ، إن “كربلاء تشهد وضع صحي جيد وأن أعداد الاصابات بدأت بالتناقص الكبير.

وقال الحسيني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه محافظ كربلاء نصيف الخطابي ومدير بلدية المحافظة المهندس عبير سليم ، إن “هناك العديد من الردهات الوبائية تم تصفيرها ، ولا يوجد فيها أي مريض “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، أطلعنا على الموقف الخاص بمصابي فيروس كورونا واعدادهم “. وأوضح إن “مدير مدينة الامام الحسين الطبية ، أكد لنا إن “الوضع الصحي في المحافظة جيد جدا “.

وأضاف إن “حكومة كربلاء ناقشت بحضور الدكتور الحسيني ومدير بلدية كربلاء موضوع توزيع قطع الاراضي لكوادر الصحة خط الصد الأول بمختلف التخصصات “.

واشاد محافظ كربلاء ” بالعمل الكبير التي تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية سواء في مجال اعمالهم اليومية ، أو في مجال مواجهة فيروس كورونا “.