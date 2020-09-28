تحرير مختطف والقبض على 5 اشخاص ساومه بـ 50 مليون دينار في كربلاء

المستقلة/- أفادت شرطة محافظة كربلاء بتحرير مختطف والقاء القبض على خاطفيه الخمسة بمدة قياسية.

وقال قسم العلاقات والإعلام بقيادة شرطة المحافظة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين “بتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكن قسم مكافحة الإجرام من تحرير مختطف والقاء القبض على الخاطفين الخمسة في مدة قياسية لم تتجاوز 12 ساعة”، مبينا انه، بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام عن وجود حادث خطف وجه قائد شرطة كربلاء على الفور بتشكيل فريق عمل برئاسة العقيد هشام سامي الغانمي مدير مكافحة الاجرام ومجموعة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة.

واضاف البيان، انه” بعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل وبعملية امنية متميزة ألقي القبض على الخاطفين متلبسين بالجرم المشهود وتم تحرير المختطف من داخل دارهم بعدما كانوا محتجزينه ومقيدي يديه وقدميه” ، مشيراً الى ان “الخاطفين اعترفوا صراحة بعملية خطف المواطن بعدها قاموا بمساومة ذويه بمبلغ خمسين مليون دينار، مقابل اطلاق سراحه عن طريق الاتصال بهم بوساطة هاتف المختطف”.

وأوضح البيان ان “اقوال المعتقلين صدقت قضائياً بعد اعترافاتهم الابتدائية، وجرت إحالتهم الى القضاء “لينالوا جزاءهم العادل وستبقى عيون رجال الداخلية ضباطا ومنتسبين وعاملين فيها العيون الساهرة في سبيل راحة وامن المواطنين، وكما عاهدوا الله والوطن والشعب حينما اقسموا على الذود والحفاظ على الارض والعرض والمال”. (النهاية)