تحرير مختطفة جنوب شرقي بغداد واعتقال خاطفها وسط العاصمة

(المستقلة)… اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفة جنوب شرقي بغداد، مؤكدة على اعتقال خاطفها بمنطقة باب الشيخ وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة) إن “جهدا استخباريا ومتابعة شخصية من قائد عمليات بغداد أثمرت عن إلقاء القبض على خاطف فتاة في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد”.

واضافت القيادة، أن “ذلك جاء اثر بلاغ قدم إلى خلية مكافحة الخطف التابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل ذوي المخطوفة، وعليه شكل قائد عمليات بغداد لجنة باشرافه ضمت فريقا من مكافحة اجرام بغداد، واستخبارات باب الشيخ، وتم إلقاء القبض على الخاطف في منطقة باب الشيخ وسط بغداد، واعترف بالخطف والمساومة، وتم تسليمه إلى الهيئة التحقيقية المختصة”. (النهاية)