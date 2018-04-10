تحرير طفل مختطف في ميسان والقبض على العصابة بغضون 24ساعة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، عن تمكن قوة خاصة من تحرير طفل مختطف والقبض على المتهمين

وقال بيان قيادة الشرطة ان قوة خاصة قامت “بعملية نوعية” تمكنت فيها من تحرير طفل مخطوف يبلغ من العمر “ست سنوات “، والقبض على العصابة التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي والمكونة من ” أربعة ” متهمين بينهم امرأة

واوضح البيان ان هذه العصابة أقدمت على نقل الطفل إلى محافظة أخرى بهدف مساومة ذويه إلا أن شرطة ميسان بالتعاون مع قوات أمنية أخرى تمكنت من تحديد مكان هذه العصابة، في غضون 24 ساعة من عملية الخطف

وأكد ان المتهمين اصبحوا تحت قبضة العدالة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم و اكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزائهم العادل.

وطمأن البيان” اهالي المحافظة ببسط الامن فيها ومحاربة الخارجين عن القانون”.