تحرير الناشطة الألمانية هيلا الكرادية … والداخلية تكشف التفاصيل

(المستقلة)… أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس مؤكدة ان عملية تحريرها تمت بجهد أربعة تشكيلات امنية.

وذكر بيان للوزارة وتلتقه (المستقلة) اليوم الجمعة أنه ” بمتابعة شخصية مستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وإشراف مباشر لوزير الداخلية عثمان الغانمي وإشراف ميداني لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت القوات الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة بوكالة الاستخبارات وتشكيلات خلية الصقور واستخبارات الشرطة الاتحادية بالإضافة إلى مكافحة اجرام بغداد من تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس بعد ما يقرب على ٧٢ ساعة من اختطافها بمنطقة الكرادة ببغداد وجرت عملية التحرير في أحد مناطق الرصافة” .

وأضافت الوزارة ” تكللت جهود وزارة الداخلية بتحرير المختطفة نتيجة العمل الاستخباري وتقاطع المعلومات ومتابعة الكاميرات ورصد كل ما يتعلق بجريمة الاختطاف” .

وذكر البيان أن ” وزير الداخلية قام بتسليم الناشطة الألمانية هيلا ميفيس إلى القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد ووفد السفارة الذين قدموا شكرهم للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وكل تشكيلات الوزارة المشاركة في عملية تحرير المختطفة مثمنين في ذات الوقت التزام القوات الأمنية بكلمتها والعهد الذي قطعوه بتحرير المختطفة بأسرع وقت”.

من جانبه اكد ” وزير الخارجية الالماني تسلم السفارة للناشطة الالمانية المختطفة في بغداد والتي تم تحريرها من قبل السلطات الامنية العراقية، قدم شكره لجهود السلطات العراقية وخلية الازمة الالمانية”.

من جانبه اعلن مجلس القضاء الأعلى صباح الجمعة أن عملية تحرير المختطفة الألمانية تم بإشراف محكمة تحقيق الرصافة في بغداد.

وذكر بيان للمجلس ان عملية التحرير تمت فجر يوم ٢٤ تموز ٢٠٢٠ والتحقيق جار بخصوص تلك الجريمة وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الاجراءات التحقيقية.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تحرر الناشطة الالمانية هيلا ميفيس التي اخُتطفت على يد مجهولين في بغداد.

واختطف مجهولون مساء الإثنين الماضي ٢٠ من تموز الجاري. المواطنة الألمانية هيلا ميفيس -والتي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق- في شارع أبو نؤاس.

وبحسب اللواء سعد معن المتحدث للداخلية العراقية، فقد شكلت الوزارة أيضًا طاقمًا خاصًا من خبراء المخابرات والإجرام للتحقيق في القضية.(النهاية)