تحرك مدني لمقاضاة “الكفيشي” بعد تصريحات عدت “مثيرة للكراهية”

(المستقلة)..طالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، الادعاء العام والقضاء في العراق بالتحرك ازاء تصريحات الداعية الاسلامي عامر الكفيشي التي دعا فيها الى مواجهة العلمانيين، وهو ما اعتبره البعض تحريضا على القتل.

وكان الكفيشي، وهو رجل دين بارز ومقرب من حزب “الدعوة الإسلامية”، قد تحدث مؤخرا في كلمة له عمّا وصفه “خطر المدنيين على العراق ومحاربتهم للإسلام”.

وقال الحلفي في تصريح صحفي “في وقت نعيش انتصارنا على التطرف والارهاب والفكر الداعشي المدمر نسمع تصريحات تدفع الى الكراهية والتصادم والتحريض على العنف والقتل”.

واضاف “نضع حديث الكفيشي امام الرأي العام العراقي والمدعي العام والقضاء العراقي وامام هيئة الاعلام والاتصالات ليقولوا كلمتهم تجاه هذا الانتهاك للدستور والتحريض على القتل”.

من جانب آخر كشف عضو نقابة المحامين حسين المعموري أنّ “عدداً من المواطنين العراقيين المدنيين رفعوا دعوى قضائية ضد الكفيشي وفقاً لأحكام المادة 200 من قانون العقوبات العراقية لسنة 1969 الخاص بالتحريض على العنف ونشر الكراهية”.

ولفت إلى أنّ “الدعوى قدمها مجموعة أشخاص وتعد الأولى من نوعها في العراق منذ الاحتلال الأميركي، إذ يتم رفع دعوى قضائية ضد رجل دين”، وفقاً لتعبيره.

بدورها، طالبت عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، سروة عبد الواحد، ، امس الاحد هيئة الإعلام والاتصالات بمنع الكفيشي من الظهور الإعلامي، داعية القناة الفضائية التي ظهر عبرها إلى الاعتذار للشعب العراقي.