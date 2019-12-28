تحذير من مخاطر مشروب الصودا على ضغط الدم

(المستقلة).. مشروب الصودا أو المشروبات الغازية هي من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة أولئك الذين هم في عمر الشباب والذين يتناولونها بشكل خاص إلى جانب الوجبات السريعة، وهم يظنون أنها تساعدهم على الهضم بشكل أسرع، كما أنها تتمتع بنكهات مختلفة لذيذة المذاق ومنعشة. ولكن الحقيقة أن هذه المشروبات تخبئ الكثير من الضرر للصحة الجسدية، فتؤثر سلباً على عمل الجهاز الهضمي كما أنها تحتوي الكثير من السكريات.

وفي ما يلي سوف نلقي نظرة على أضرار المشروبات الغازية ونضيء بشكل خاص على علاقتها بارتفاع معدل ضغط الدم.

محتويات مشروب الصودا

يحتوي هذا المشروب على كميات كبيرة من السكر التي من شأنها تدمير صحة الإنسان إذا تم الإفراط في تناولها، كما أنه يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكاربون الذي يصعّب عملية الهضم بعكس ما هو شائع، وأيضاً يحتوي على المحليات الصناعية التي تساهم مع مرور الوقت في إتلاف الخلايا الدماغية، وعلى الكافيين الذي يسبب الإدمان على هذا النوع من المشروبات. ومن ناحية أخرى تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من حمض الفوسفوريك الذي يسبب نضوب كمية الكالسيوم من العظام ويصعّب عملية امتصاصه من قبل الجسم وبالتالي يؤدي إلى هشاشة العظام وليونتها.

علاقة مشروب الصودا بضغط الدم

بحسب الدراسات، إن تناول علبتين أو أكثر من الصودا يومياً تعرّض الشخص إلى ارتفاع في معدل ضغط الدم بمقدار 5 ميلليمتر زئبق، وذلك يشكل مشكلة كبيرة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب.

أما الأسباب التي تؤدي إلى ذلك فهي أولاً أن تناول المشروبات الغازية يؤدي إلى البدانة، وهي من الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم والإصابة بمشاكل القلب. فالمشروبات الغازية تحتوي على كميات هائلة من السكريات ومن السعرات الحرارية، وحتى أن الأنواع الخالية من السكر من شأنها أن تحدث اضطرابات في عملية الهضم وفي الأيض مما يصعّب على الجسم حرق السعرات الحرارية لتتراكم فيه الدهون ويزيد الوزن.

ثانياً، إن كمية الكافيين الموجودة في عبوات المشروبات الغازية هي أيضاً من شأنها أن ترفع معدل ضغط الدم بطريقة ممكن أن تكون مؤذية للقلب والشرايين