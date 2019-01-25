تحذير من سرقة الواتس آب !

(المستقلة)..حذرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية الكويتية، عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، من آخر صيحات هذه الجرائم وهي سرقة الهاكرز لحساب الواتس اب الخاص بالمستخدمين.

وشرحت الإدارة في حساباتها، كيفية حماية حساب الواتس اب من السرقة، عبر إعدادات موجودة في برنامج واتس آب، تتيح إمكانية قفل الحساب بحيث لن يتمكن أحد من سرقته. وأكدت أنه بضبط هذه الإعدادات يتمكن المستخدم من إدخال رمز سري مصحوبا بالبريد الإلكتروني الخاص به.

وتتم السرقة، وفق روايات المتابعين الذين تفاعلوا مع ما بثته الإدارة في حساباتها الإلكترونية، عبر رابط يرسله «الهاكرز» إلى واتس اب الضحية، وما إن يدخل عليه المستخدم، حتى يتفاجأ بأن برنامج الواتس اب لديه اختفى، وتتم نقل كل البيانات والصور والمحادثات الى جهاز «الهاكر»، علما أن هذه السرقة متراكمة حيث تلقائياً يتم إرسال ذات الرسالة لكل الأرقام المخزّنة في حساب الضحية.

المصدر: القبس