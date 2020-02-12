تحذير من تناول الطعام بعد 6 مساءً مضر بالقلب

المستقلة /يعتقد الباحثون أن فقدان الوزن لا يعتمد فقط على كمية ما نأكله والسعرات الحرارية التي تحتوي عليها الأطعمة، بل أيضاً على مواعيد تناول وجبات الطعام.

وكشفت الأبحاث التي تم تقديمها مؤخراً في مؤتمر لجمعية القلب الأمريكية، أنه كلما زاد تناول المرأة للطعام بعد الساعة 6 مساءً، كانت صحة قلبها أسوأ، مع زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم، وضعف التحكم على المدى الطويل بالدم.

وتتحكم إيقاعاتنا اليومية التي تعمل على مدار 24 ساعة بكل شيء في حياتنا، من الشعور بالنعاس، إلى نشاط خلايا المناعة، مما يمكّن أجسامنا من الاستعداد للأحداث المنتظمة بما في ذلك تناول الطعام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويتم إنتاج كمية أقل اللعاب في الليل، كما تفرز المعدة عصائر هضمية أقل، وتتباطأ تقلصات الأمعاء التي تنقل الطعام من خلال الأحشاء، وتقل حساسية الأنسولين الهرموني، الذي يزيل الغلوكوز من مجرى الدم لدينا، حتى يتمكن من دخول خلايانا واستخدامه كوقود يزودنا بالطاقة.

وأجسامنا مصممة للتعامل مع الطعام وهضمه بشكل أكثر كفاءة خلال اليوم، أما خلال المساء، فيميل الجسم إلى الراحة والاسترخاء وإصلاح أي خلل.

وتشير الأبحاث إلى أن توقيت وجبات الطعام قد يكون مهماً أيضاً لصحة الإنسان، حيث توصلت الدراسات إلى أن الذين يتناولون العشاء قبل ساعة من النوم لديهم تحكم أقل بنسبة السكر في الدم من أولئك الذين يتناولون الطعام في وقت مبكر.

ومع ذلك، يقول الباحثون إن من السابق لأوانه إصدار نصيحة مفصلة بشأن مواعيد الوجبات.

وقد يكون من المهم الحفاظ على أوقات محدد للوجبات، بغض النظر عن الساعة التي نختارها لتناول الطعام، وذلك لأن تناول الطعام في أوقات غير متوقعة يمكن أن يغير توقيت الساعة البيولوجية في الأنسجة الهضمية، مما يجعلها غير متزامنة مع الساعات في أماكن أخرى في أجسادنا، ويجعل ذلك الأيض أقل كفاءة.