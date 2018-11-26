تحذير من تعرض العاصمة بغداد الى سيول

(المستقلة) … حذر محافظ بغداد عطوان العطواني، الاثنين، من تعرض بغداد الى سيول، فيما دعا الحكومة الى اتخاذ تدابير عاجلة.

وقال العطواني في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “على الحكومة المركزية ان تتخذ كافة التدابير والاستعدادات لمواجهة أي طارئ تحسباً لاحتمالية وصول سيول من المحافظات المحاذية لبغداد”.

واضاف “وجهنا كافة الدوائر الخدمية والبلدية في العاصمة بأستنفار جهودها الالية والبشرية لمواجهة أي طارئ”، مشيرا الى انه “تم اطلاق حملات بلدية واسعة لسحب مياه الامطار وتصريفها”.

وتابع ان “محافظة بغداد لم تشهد تنفيذ مشاريع استراتيجية على صعيد البنى التحتية منذ عام ٢٠١٣ وحتى الان بسبب الأزمة المالية التي عاشتها البلاد ابان الحكومة السابقة”.

يشار الى ان محافظ بغداد عقد في وقت سابق اجتماعاً طارئا لمواجهة أي طارئ والاستعداد التام لتطويق اي ازمة بما يخص موسم الأمطار.