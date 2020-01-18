تحذير من تداعيات وقف إنتاج النفط في ليبيا

المستقلة / حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، السبت، من تداعيات تعطيل أو وقف إنتاج النفط في ليبيا.

وأشارت البعثة في بيان لها إلى العواقب الوخيمة لهذه الخطوة على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط، وأعربت عن قلقها العميق إزاء ما يجري.

وقالت في بيانها الذي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة “هذه الخطوة ستكون لها تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد”.

وجاء ذلك في الوقت الذي تستعد الأطراف الدولية والليبية للاجتماع في مؤتمر يُعقد في برلين غداً الأحد، ويشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، لبحث سبل الدفع قدما بعملية سياسية في ليبيا والتأكيد على وحدة الموقف الدولي إزاء ذلك.