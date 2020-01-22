تحذير من اقتراب “العراق” من التدخل الدولي .. تعرف على السبب
المستقلة/ اكد المحلل السياسي ، احسان الشمري:” ان العراق يقترب من التدخل الدولي، مع تصاعد مايجري في الساحة العراقية من احتجاجات سببت سقوط ضحايا بين صفوف المتظاهرين والاجهزة الامنية “.
وقال الشمري مدير مركز التفكير السياسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” مع استمرار الاعدامات الميدانية للمتظاهرين، فان العراق يقترب اكثر من التدخل الدولي“.
مع استمرار الإعدامات الميدانية للمتظاهرين :#العراق يقترب اكثر من التدخل الدولي .
— د.احسان الشمري (@Ihssan_Shmary) January 21, 2020
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