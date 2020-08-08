تحذير : كهرباء جنوب العراق على وشك الانقطاع الكامل بعد نفاذ الوقود

(المستقلة)… حذرت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في جنوب العراق من توقف محطة حرارية بالكامل نتيجة انقطاع ضخ الوقود.

وقال اعلام الشركة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “انقطاع ضخ الوقود الخام سيؤدي في الساعات القادمة الى توقف محطة كهرباء النجيبية الحرارية بالكامل وخروجها عن العمل بطاقة ( ١٠٠ ) ميغاواط”.

وأضاف أن “تجهيز الوقود كان متقطعاً في اليومين الماضيين، ما اثر على كمية الوقود المخزون في المحطة”.

ودعت الشركة جميع المعنيين في وزارة النفط والحكومة المحلية الى “ايجاد حل سريع لإعادة ضخ الوقود قبل نفاذ المخزون”، محذرة من “انطفاء المحطة بالكامل والذي سينعكس سلبا على قلة تجهيز الطاقة الكهربائية الى المواطنين في محافظة البصرة”.(النهاية)