تحذير.. عدم اعطاء الكمامات للأطفال في هذا العُمر

تحذير.. عدم اعطاء الكمامات للأطفال في هذا العُمر

المستقلة /- قال الدكتورة المصرية لمياء محسن عميد كلية الطب، إن الكمامة ليست مستحبة لأي طفل أقل من سن 3 سنوات، ومرفوضة لأي طفل يمارس أي نشاط رياضي.

وأضافت :” داخل الفصول يجب ان يرتدي الطالب الكمامة داخل الفصل مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي “.

وتابعت :” يجب ان يتوافر مصدر تهوية داخل الفصول لتجديد الهواء داخل الأماكن المغلقة، مع الحفاظ على اداب السعال او العطس واستخدام المناديل”.

وقالت :” يجب الابتعاد عن الجلوس داخل الأماكن المغلقة التي لا تتوفر بها أي مصدر للتهوية”.

ولفتت :” فور نزول الطفل من الفصل في الفسحة أو فناء المدرسة يتحرك بدون كمامات ولكن لابد من الإشراف على الطلاب والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهما “، مضيفه:” يجب ان يكون لأولياء الأمور دور كبير في توعية الطفل بضرورة عدم الاقتراب من زملائه والحفاظ علي التباعد”.