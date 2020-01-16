تحذير عاجل من السعودية للمصريين

المستقلة /أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، اليوم، الخميس، بيانًا تحذر فيه المصريين من الوقوع في فخ النصب والاحتيال بشأن الحج والعمرة.

وأكّدت السفارة في بيان صحفي نشرته على حسابها الرسمي عبر تويتر، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وأن هدفها التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة السعودية على أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات ترد على هذه المواقع غير الآمنة أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلون عليها.

وبلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة للعام الهجري 1441هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن 53 ألفًا و962 معتمرًا، لتحتل مصر بهذا الرقم المرتبة الأولى عربيًا من حيث أعداد المعتمرين.

وبحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، احتلت مصر المرتبة السادسة بين جنسيات العالم التي ذهبت إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة حتى الآن، حيث جاءت في المقدمة باكستان، تليها إندونيسيا، بعدها الهند، وماليزيا، ثم تركيا.

ويذكر أن السلطات السعودية منعت دخول 300 من الحجاج المصريين العام الماضي بتأشيرات الفاعلية وهي التأشيرة الخاصة بدخول السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه.