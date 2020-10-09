تحذير .. ظهور الطفح الجلدي دلالة على كورونا

المستقلة /- تشير البيانات أيضًا إلى أن الطفح الجلدي أكثر شيوعًا لدى الأطفال ويمكن أن يظهر قبل وأثناء وبعد بقية أعراض الفيروس ، وأحيانًا بفاصل أسابيع.

في 21٪ من الحالات، كان الطفح الجلدي هو العرض الوحيد، أكد الاطباء “العزل الفوري”، الحل الأمثل .

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية ، قام علماء من KCL بتجميع معرض يضم 400 صورة بعد تلقي الآلاف من الأمثلة على الطفح الجلدي.

الفئات الثمانية هي طفح جلدي من نوع خلايا النحل (الشرى)، وتتميز بنتوءات بارزة مثيرة للحكة على أي جزء من الجسم.