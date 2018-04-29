تحذيرات من جلوس الطفل على شكل “W”

(المستقلة)..يجلس الأطفال في وضعيات غريبة لا سيما عند اللعب والمرح من دون أي إدراك، فنجدهم في بعض الأوقات يقفون أو يجلسون بطريقة خاطئة.

المختصّون حذّروا من وضعية معينة تُشبه حرف “W” على الأرض أثناء لهوهم. فقد تأتي بنتائج سلبية على عظامهم التي تُعد في مراحل التكوين.

والحقيقة أنّ الجلوس بهذه الطريقة معناه أنّ الطفل لديه بعض الليونة الزائدة، وضعف في عضلاته، يتطلّبان الانتباه من الأبوين.

وأكدت دراسة حديثة أنّ مخاطر الجلوس في وضعية حرف “W” على الطفل هي كالآتي:

– يعمل الجلوس بهذه الوضعية على إضعاف المفاصل في الركبة والفخذ

– يؤدي إلى اعوجاج في الساقين نحو الداخل إذا ما بقي الطفل يجلس بهذه الطريقة

– يؤدي إلى الضغط على النمو السليم للجذع، كما يسبّب ألماً في الظهر

– يؤثر على تقويم عظام الطفل

ولتعويد الطفل على الجلوس بطريقة صحيحة، حاولوا دائماً ألّا تشعروه أنه يفعل أشياء خاطئة، بل قوموا بفَرد قدميه إلى الأمام من دون لفت نظره.

إضافة الى أهمية جَعل الطفل يقوم بتمارين لعضلاته من خلال وضع كرة وجعله يجلس عليها ويحرّكها في كل الاتجاهات في هيئة لعب، فهذه الطريقة تقوّي عضلاته.

ويجب تحفيز الطفل دائماً عندما يقوم بعمل إيجابي والتحلّي بالصبر، حيث انّ تغيير هذه الوضعية يحتاج إلى الكثير من الوقت.