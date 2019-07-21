تحدي العمر مستمر مع مشاركة المزيد من المشاهير والنجوم

(المستقلة)..إنه جنون التحديات الذي يشع عالم التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، فبعد أن انشغل نجوم العالم في الفترة الأخيرة في ممارسة لياقتهم البدنية وحسهم الفكاهي أيضاً من خلال تحدي ’فتح غطاء الزجاجة‘ ، يأتي تحدٍ من نوع آخر ينطوي على الشجاعة في الظهور أمام المتابعين والمعجبين بوجه تملؤه التجاعيد أُطلق عليه ’تحدي العمر‘ #agechallenge والذي قبلته شخصيات معروفة.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #FaceApp الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم الدول العربية حاصدا أكثر من 47 ألف تغريدة نشر من خلالها المستخدمون صورهم المتوقعة في المستقبل وبعضهم استرجع الماضي.

وشاركت الممثلة الإماراتية بلقيس في التحدي عبر صورة نشرتها على حسابها على الإنستغرام قائلةً: “شكلي المحتمل في ال٧٠ او ٨٠ اذا امد الله بعمري ان شاء الله… أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروس وعبر علمتها لأحفادها…”

أما الفنانة نانسي عجرم فقد كانت مشاركتها مختلفة في تحدي العمر ظهرت نانسي في الصور بهيئة أصغر في السن، وكتبت: “ليش ما منرجع بالزمن كم سنة لورا؟ مش أحلى نصغر بدل ما نكبر؟”.

من أبرز النجوم الذين خاضوا أيضاً ’تحدي العمر‘ في بداياته كانت نجمة غلاف هاربرز بازار السابقة نادين نجيم والتي حرصت على دخوله عبر حسابها على الإنستغرام حيث نشرت صورة لها وقد ظهرت التجاعيد على وجهها موجهة سؤال إلى متابعيها عن رأيهم فيها في سن الثمانين من العمر والذين تجاوبوا معها وعلق الكثير منهم على أنها تبدو رائعة في أي عمر.

كما قبلت الفنانة المصرية ريم البارودي تحدي العمر ونشرت صورة لها بعد خضوعها لهذا التحدي وظهرت التجاعيد بشكل واضح على كامل وجهها وعلقت من خلال حسابها على الإنستغرام ” قد التحدي” .

لا يزال ’تحدي العمر‘ مستمر مع مشاركة النجوم والمشاهير ومؤثري مواقع التواصل الإجتماعي فيه على قدم وساق، من الإعلامية والشاعرة الكويتية نهى نبيل والفنانة التونسية مروى بن صغير كما تعرضت نجمة اليوتيوب ليلى عقيل لعملية تحول على يد خبيرة دون استخدام أي من التطبيقات لتظهر بعمر الثمانين خلال حلقة من حلقات ’مايغلى عليك’ Expensive Tastes

الشباب في القلب كان تعليق الكثيرين، وشبح الشيخوخة هو مجرد وهم فطالما أنك تحتفلين بكل مرحلة من مراحل حياتك وتشعرين بالسعادة والرضى إذاً فأنت الأجمل، ما رأيك؟

المصدر : bazaararabia