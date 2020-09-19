تحديد يوم الاثنين 12 أكتوبر موعدا جديدا لأداء امتحانات الدور الثاني
المستقلة / سرى جياد/ حصلت موافقة وزير التربية علي حميد مخلف على تحديد يوم الاثنين الموافق 12من تشرين الأول موعدا جديد لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل الغير منتهية بمافيها السادس الابتدائي والثالث متوسط للعام الدراسي 2020\2019 وذلك بسبب زيارة الاربعينية.
جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للوزير في منصة تويتر تابعتها المستقلة.
#عاجل …
حصلت الموافقة اليوم ، على تحديد يوم الأثنين الموافق الـ12 من تشرين الأول القادم ، موعداً جديداً لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية بما فيها مرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019-2020 ، وذلك بسبب زيارة الاربعينية .
— علي حميد الدليمي/وزير التربية (@AliHameedDulimi) September 19, 2020
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