تحديد يوم الاثنين 12 أكتوبر موعدا جديدا لأداء امتحانات الدور الثاني

المستقلة / سرى جياد/ حصلت موافقة وزير التربية علي حميد مخلف على تحديد يوم الاثنين الموافق 12من تشرين الأول موعدا جديد لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل الغير منتهية بمافيها السادس الابتدائي والثالث متوسط للعام الدراسي 2020\2019 وذلك بسبب زيارة الاربعينية.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للوزير في منصة تويتر تابعتها المستقلة.