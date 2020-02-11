تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام المؤجلة بسبب «سيارا»

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الموعد الجديد لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة 26 من البريمييرليج، والتي تم تأجيلها من الأحد الماضي.

وكان من المقرر إقامة اللقاء بين الفريقين، الأحد الماضي، على ملعب الاتحاد، لكن تم تأجيله بسبب ظروف الطقس القاسية في ذلك الوقت، وعاصفة «سيارا» التي اجتاحت أوروبا في الأيام الماضية.

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رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت أن المباراة ستقام الأربعاء الموافق 19 فبراير/شباط الحالي.

يذكر أن مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر نسختين، يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، متأخرا بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.

في المقابل فإن وست هام يقبع في المركز الـ18 (أول مراكز الهبوط)، برصيد 24 نقطة.