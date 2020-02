تحديد موعد طرح فيلم Wonder Woman 1984 في دور العرض

المستقلة / يأتي فيلم Wonder Woman 1984 في مرتبة متقدمة ضمن قوائم الأفلام الأكثر ترقباً بالموسم السينمائي الحالي 2020 ، و هو التاسع ضمن تسلسل إصدارات أفلام عالم دي سي السينمائي الممتد (DCUE)، خاصة أن الجزء الأول منه -الصادر في 2017- قد حقق نجاحاً كبيراً على الصعيد التجاري ولاقى إشادة كبيرة من النقاد، وهو في تقدير الكثيرين الأفضل ضمن هذا العام السينمائي حتى الآن.

و قد تم تحديد الخامس من يونيو 2020 موعداً لطرح فيلم Wonder Woman 1984 في دور العرض، وهو من إخراج باتي جينكيز -مخرجة الفيلم الأول- وتعود من خلاله جال جادوت لتجسيد شخصية “ديانا برنس\ وندر وومن” ويشاركها البطولة كل من كريس باين، بيدرو باسكال، كريستين ويغ، تستعرض أراجيك فن معكم من خلال الفقرات التالية أبرز ما تم الإعلان عنه حتى الآن بخصوص ذلك الفيلم المُرتقب والمعقود عليه الكثير من الآمال.

الدمج بين الخيال والتاريخ

يعود الفضل فيما لاقاه فيلم Wonder Woman -إنتاج 2017- من نجاح نقدي وجماهيري إلى مجموعة من السمات التي مَيّزته عن أفلام DC الأخرى بشكل خاص ومعظم أفلام الكوميكس بصفة عامة، ويبدو أن فيلم Wonder Woman 1984 يدرك مواطن تميز الجزء الأول ويسعى إلى تطويرها وإعادة استغلالها وفي مقدمتها أن أحداث الفيلم تقع بالماضي وفي زمن يسبق كافة أحداث العالم السينمائي بالإضافة إلى الدمج بين الخيال والوقائع التاريخية الحقيقية.

دارت أحداث فيلم Wonder Woman الأول بمطلع القرن العشرين وتطرقت إلى وقائع الحرب العالمية الأولى، أما الفيلم الثاني Wonder Woman 1984 -كما موضح بعنوانه- سوف ينتقل إلى منتصف عقد الثمانينات وبالتالي أحداثه سوف تتزامن مع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ورغم أن حبكة الفيلم الرئيسية لم تُكشف حتى الآن إلا أن من المتوقع أن تكون المهمة الرئيسية للبطلة متعلقة بمنع اندلاع حرب بين الجانبين، خاصةً أن إرساء السلام هو الهدف الأول لـ”وندر وومان“.

جزء ثاني لثلاثية سينمائية

عانى عالم دي سي السينمائي (DCU) منذ إطلاقه من فوضى عارمة حتى بدا في بعض الأحيان أنه يمضي بلا خطة مُسبقة واضحة الملامح على عكس منافسه الأوحد عالم مارفل السينمائي (MCU)، يمكن تبين ذلك من التغيرات المتكررة في أسماء صُنّاع الأفلام وتسلسل عرضها، لكن على ما يبدو أن سلسلة أفلام Wonder Woman تحلق خارج السرب.

أعلنت المخرجة باتي جنكيز بأنها تسير وفق خطة مُحددة تقوم على تقديم ثلاثية سينمائية تستعرض من خلالها مسيرة شخصية “وندر وومان” ومراحل تطورها منذ مولدها وحتى وصولها للنموذج التي صارت عليه في الزمن المعاصر وتم تقديمه في فيلمي Batman v Superman: Dawn of Justice وJustice League، مما يجعل خطة باتي جنكيز أقرب ما يكون للنموذج الذي قدمه المخرج كريستوفر نولان من خلال ثلاثية فارس الظلام The Dark Knight.

بناءً على ما سبق يمكن القول بأن فيلم Wonder Woman 1984 عبارة عن الفصل الثاني من القصة المطولة التي تروى من خلال 3 أفلام، ورغم أنه يقدم مغامرة جديدة لشخصية وندر وومان ويستعرض مرحلة مختلفة من حياتها إلا أنه لن يكون منفصلاً بصورة كلية عن الأحداث التي سبقته وعودة شخصية ستيف تريفور تؤكد ذلك، كما أنه على الأغلب سوف يُمهد بشكل أو بآخر للفيلم الثالث والفصل الأخير من تلك القصة، التي ذهب البعض لافتراض أن أحداثها سوف تدور بأواخر التسعينات أو أوائل الألفية الثالثة.

العدو اللدود تجسده ممثلة كوميدية!

منذ أن تم الإعلان عن تقديم أفلام مستقلة خاصة بشخصية وندر وومان كان من المتوقع ظهور شخصية شيتا (Cheetah) ضمن أحداثها باعتبارها واحدة من أقوى وألد خصوم البطلة الخارقة، يتم تقديم الشخصية على صفحات القصص المصورة على أنها باحثة آثار تدعى باربرا مينيرفا والتي تعثر على ما يشبه التعاويذ القديمة وعند استعمالها لها تكتسب قوى الفهد الخارقة.

عند الإفصاح عن أسماء طاقم بطولة فيلم Wonder Woman 1984 كان الاختيار الخاص بشخصية شيتا هو الأكثر إثارة للجدل؛ إذ تم إسناد الدور إلى الممثلة كريستين ويغ التي اشتهرت بتقديم الأعمال الرومانسية والكوميدية ومن أشهر أفلامها على سبيل المثال The Secret Life of Walter Mitty وفيلم The Skeleton Twins، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين محبي أفلام الأبطال الخارقين ودفعهم للتساؤل عن مدى ملائمتها لتلك الشخصية بالغة الأهمية.

جدير بالذكر أن ذلك ليس أول جدل يُثار حول اختيارات الممثلين في أفلام الكوميكس، فقد كانت هناك تحفظات عديدة على اختيار هيث ليدجر لتجسد شخصية الجوكر -على سبيل المثال- لكن النتيجة النهائية كانت مُبهرة بكل المقاييس، بينما تم استقبال خبر ترشيح جاريد ليتو لنفس الشخصية في Suicide Squad بكثير من الحماس والنتيجة كانت مخيبة للآمال والتوقعات، لذلك ربما علينا الانتظار لحين عرض فيلم Wonder Woman 1984 لنرى إن كان الصواب جانب المخرجة في هذا الاختيار أم أننا على موعد مع مفاجأة جديدة؟

شخصية ستيف تريفور

لم يعد سراً أن الممثل كريس باين سوف يعود من جديد لتجسيد شخصية ستيف تريفور ضمن أحداث فيلم Wonder Woman 1984 رغم موته المفترض ضمن أحداث الفيلم الأول، وقد تم الكشف عن ذلك رسمياً من خلال المقطع الدعائي الخاص بالفيلم ومن قبله التقارير الصحفية وتصريحات صُنّاع العمل أنفسهم.

السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف عاد ستيف تريفور للحياة مرة أخرى؟!.. رجح البعض -بعد مشاهدة الإعلان- أنه لم يمت بالأصل أو أنه لسبب ما زَيّف موته، لكن هذا الافتراض غير مقبول بكل تأكيد نظراً لأن ستيف تريفور لم يتقدم بالعمر رغم وجود فارق زمني كبير بين أحداث الفيلمين يتجاوز الـ50 عاماً، أي أنه إن كان لا يزال على قيد الحياة فلابد أنه قد أصبح طاعناً بالسن!

صرح الممثل كريس باين أيضاً بأن شخصيته سوف تتبادل الأدوار مع ديانا برنس هذه المرة، فبعدما كان هو من يساعدها على استكشاف العالم الخارجي سوف تتولى هي مسؤولية مساعدته على التأقلم مع طبيعة الحياة الصاخبة بالثمانينات، وقد تمت الإشارة إلى تلك النقطة فعلياً في خاتمة المقطع الدعائي الأول للفيلم، وإن كان هذا كله يدل على شيء فإنما يدل على أن ستيف تريفور كان مُنقطعاً عن الحياة لفترة طويلة.

العودة إلى ماضي البطلة.. مرة أخرى

أحداث فيلم Wonder Woman 1984 لن تقتصر على فترة الثمانينات، إنما أفادت بعض التقارير الصحفية بأن الفيلم سوف يتضمن بعض المشاهد الرجوع من الماضي الكاشفة لجانب جديد من طفولة أو شباب شخصية “ديانا برنس\ وندر وومان” والفترة التي قضتها على جزيرة ثمسكيرا المُنعزلة.

توجد عدة عوامل تدل على ذلك أبرزها عودة الممثلة روبن رايت لتجسيد شخصية أنتيوب مرة أخرى وهي الشخصية التي لقيت حتفها خلال أحداث الفيلم الأول، وقد أعربت نجمة مسلسل House of Cards عن حماسها الكبير للعودة إلى عالم المرأة الأعجوبة من جديد، لكنها بالطبع لم تصفح عما سوف يترتب على مشاهد ظهورها أو تأثيرها على خط الصراع الرئيسي بالفيلم.

عودة هانز زيمر لعالم DC السينمائي

يُعد الموسيقار هانز زيمر -الفائز بجائزة أوسكار من أصل 11 ترشيحاً- أحد أشهر وأفضل مؤلفي الموسيقى التصويرية، يرتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والمميزة وفيما يخص الأفلام المأخوذة عن إصدارات DC Comics على وجه التحديد فقد وضع الموسيقى التصويرية لثلاثية The Dark Knight باعتباره دائم التعاون مع المخرج كريستوفر نولان، مع إطلاق العالم السينمائي وضع الموسيقى للفيلم الافتتاحي Man of Steel ثم فيلم Batman v Superman.

غابت موسيقى هانز زيمر المميزة عن عالم DC السينمائي منذ ذلك الحين ولكنه أخيراً سوف يعود إليه من خلال فيلم Wonder Woman 1984، وجدير بالذكر هنا أن هانز زيمر هو من وضع المقطوعة الموسيقية التقديمية الرائعة لشخصية وندر وومان التي صاحبت ظهورها الأول في فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice.

شخصية وندر وومان

تعقد شركة وارنر بروس آمالاً كبيراً على فيلم Wonder Woman 1984 وتسعى من خلاله إلى تصدر قوائم شباك التذاكر العالمي خلال أسابيع عرضه والحصول على مركز متقدم ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات على مدار العام، ويرى الكثير من المحللين أن الكثير من المحللين أن الفيلم قادر على تكرار ذات الإنجاز الذي حققه فيلم Wonder Woman الأول خاصة بعد تعديل توقيت طرحه في دور العرض.

كان من المفترض أن يُعرض فيلم Wonder Woman 1984 في نوفمبر 2019 وهذا كان سيضعه في مواجهة مباشرة مع عدة أفلام جماهيرية في مقدمتها فيلم Kingsman: The Great Game وفيلم Frozen 2 وفيلم Terminator: Dark Fate، أما بعد تأجيله إلى يونيو 2020 صارت فرصه أكبر في تحقيق إيرادات مرتفعة حيث لم يظهر أمامه منافس قوي -حتى الآن على الأقل- باستثناء فيلم Top Gun: Maverick.