تحديث متصفح “سامسونج إنترنت” ليدعم الملء التلقائي

(المستقلة)..على الرغم من قدوم متصفّح جوجل كروم بشكل افتراضي على جميع أجهزة أندرويد، إلّا أن شركة سامسونج لديها أيضًا متصفّحها الافتراضي، والذي يحمل اسم Samsung Internet، وهو بالمناسبة متصفّح بسيط وسريع وله من الشعبية ما تجعله في قائمة متصفّحات الانترنت الافضل على الهواتف المحمولة، في موضوع بحدّ ذاته، دائمًا ما يُخبر المتصفّح مستخدميه بالاحتفاظ بمعلومات تسجيل الدخول في السحابة الخاصة بسامسونج.

الآن ستتغيّر الأمور، حيث حصل متصفح سامسونج على تحديث جديد رفع من رقم إصداره إلى Samsung Internet 12، ومعه أصبح يدعم ميزة Autofill API “الملئ التلقائي”، والتي رأيناها لأوّل مرة على إصدار أندرويد 8.0، والذي تم تطويرها خصيصًا للعمل بشكل جيد على قدم المساواة وبغض النظر عن الخدمة التي تقوم بتخزين كلمات المرور بها.

التغيير الرئيسي الآخر في هذا الإصدار هو أنه تم تحديث محرك كروميوم إلى إصدار 79، وسابقًا كان المتصفّح يستخدم كروميوم 71 كور، ومع ذلك، فإن المتصفّح لا يبدو أنه يدعم الآن السمة الداكنة التي توفّرها مواقع الويب، المضافة في إصدار كروميوم 76، حيث بدلًا من ذلك لا يزال المتصفّح يحاول عكس الألوان بمفرده.

أخيرًا، تحديث متصفّح سامسونج إنترنت 12 يصل لمستخدمي أندرويد بشكل تدريجي، وفي حالة كنت لا تُحب الانتظار، فيمكنك الحصول عليه عبر التحميل الجانبي من خلال تحميل ملفه الـ APK.