تحديث جديد لتطبيق تليجرام على أجهزة الكمبيوتر

(المستقلة) … حصلت نسخة سطح المكتب من تطبيق تليجرام على منصة ويندوز على تحديث جديد يركز على الخصوصية والذى حمل الإصدار رقم 1.2.14 وأصبح متاح الآن للتحميل فى متجر ويندوز ستور.

تحديث تليجرام على ويندوز

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، فإن التحديث الجديد يوفر عدد من التحسينات فيما يتعلق بسهولة الوصول للملصقات فى التطبيق، فعندما يكتب الآن المستخدم أى رمز تعبيرى واحد فقط، سيجد اقتراحات من مجموعات ملصقات شائعة.

تليجرام

كما سيتمكن المستخدمون من البحث عن الملصقات المختلفة بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الضغط على ايقونة البحث الجديدة للوصول إلى مجموعة الملصقات أو للعثور على مجموعات جديدة، كما يوفر التحديث أيضا ميزة الرد السريع.

ويوفر تطبيق انستجرام على منصة ويندوز للمستخدمين القدرة على الوصول إلى كافة رسائله من جميع الأجهزة فى وقت واحد بكل سهولة، فضلا عن إمكانية إرسال الوسائط والملفات دون أى قيود على نوعها وحجمها.