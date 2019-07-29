تحت شعار في حب محمد بن راشد انطلاق معسكر راشد الصيفي ٢٠١٩

المستقلةً – دبي – وليد الرمالي

أعلن نادي الهوايات عن فعاليات معسكر راشد الصيفي 2019، والذي سيقام خلال الفترة من 20 يوليو ولغاية 20 أغسطس 2019 في مقر النادي بدبي، تحت شعار “في حب محمد بن راشد” وذلك من منطلق حرص النادي والقائمين عليه لإظهار مدى حب شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين عموماً والأطفال خصوصاً لشخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك تقديراً وعرفاناً للجهود التي يبذلها سموه في مختلف المجالات ومدى حرص سموه على الاهتمام بالإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص.

وتأتي نسخة هذا العام من معسكر راشد الصيفي برعاية موانئدبي العالمية وشركة صحارى للعلاقات العامة، ومشاركة كلٍ من دبي للاستثمار، وهيئة الطرق والمواصلات – دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومركز دبي للإحصاء.

وفي هذه المناسبة قال السيد عارف بن علي العبار رئيس نادي الهوايات: “إن معسكر راشد الصيفي في نسخته الـ 24 سيتضمن الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية المتميزة التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب البدنية والعقلية، وتنسجم مع الارتقاء بمواهبهم المختلفة، وصقلها ضمن إطار نافع ملتزم يعمل بخطة مبرمجة على توجيه الهوايات نحو وجهتها الصحيحة التي تضمن الاستخدام الأمثل للأوقات والجهود“.

ولفت العبار إلى أن أهداف معسكر راشد الصيفي تنسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وشيوخنا الكرام حفظهم الله ورعاهم في غرز مبادئ حب الوطن وبناء الشخصية المتعلمة السليمة، وبما يعود على المجتمع بالخير الكثير وبناء أجيال المستقبل.

وستتضمن فعاليات المعسكر لهذا العام على أنشطة ثقافيةكتحفيظ القرآن الكريم والتدريب على استخدام الكمبيوتر والإنترنت والآداب العامة والسلوكيات، وأنشطة رياضية كالتدريب على ركوب الخيل، والتدريب على السباحة ورياضات الدفاع عن النفس، والأنشطة الترفيهية، كالرحلات العلمية والترفيهية، والألعاب الترفيهية (دراجات / تنس طاولة / بيبي فوت)، وملعب كرة القدم الصابوني، وكرة القدم والطائرة، والعديد من الدورات التوعوية والإرشادية.

ويهدف المعسكر إلى القضاء على وقت الفراغ الذي يعيشه كثير من الشباب، خاصة أثناء العطلات المدرسية واستغلاله بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، إضافة للتعارف وزيادة الألفة بين المشاركين في المعسكر وذلك بتفاعلهم مع بعضهم البعض لمدة من الزمن ما يساهم في إقامة صداقات جديدة لتقوية العلاقات الاجتماعية بينهم.

كما يهدف المعسكر لتعلم المشاركين بعض المهارات الجسدية وكسر حاجز الخوف من تعلم المهارات والتي منها ركوب الخيل والتعامل معها، إضافة لتعلم بعض العادات والتقاليد التي أصبح يفتقدها كثير من الشباب اليوم والتي منها عادات استقبال الضيف وطريقة الضيافة وآداب المجالس، ما يساهم في صياغة الشخصية بالنسبة للمشارك وذلك من خلال تغيير نمط الحياة التي اعتاد عليها وتعليمه بعض الطباع من خلال الآخرين والتفاعل معهم، واكتساب معلومات ومعارف جديدة من خلال البرنامج الثقافي المصاحب.

ويُعَّدُ نادي الهوايات من أقدم النوادي التربوية والتعليمية في المنطقة، إذ أُنشئ عام 1996، ويهدف من خلال الدورات التدريبية والمعسكرات الشبابية وحملات التوعية والبرامج المشتركة مع مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، إلى تنمية الهوايات لدى الشباب من جميع الجنسيات، كما أن معسكر راشد الصيفي يعد من أكبر المعسكرات الشبابية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نظراً للإقبال والاهتمام الكبيرين الذي يشهدهما سنوياً.