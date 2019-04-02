اليوم انطلاق ايّام الشارقة التراثية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

انطلقت فعاليات النسخة السابعة عشرة من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، اليوم 2 أبريل وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بمشاركة 60 دولة، ستحط رحالها في الشارقة وتقدم ملامح وتفاصيل من تراثها بمختلف ألوانه وأنماطه وأشكاله، من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة.

وتأتي نسخة هذا العام من أيام الشارقة التراثية تحت شعار:”حِرفة وحَرف“، وتشكل فرصة لجميع الدول المشاركة كي تعرض مختلف جوانب ومكونات وعناصر تراثها ليعيش جمهور وزوار وعشاق التراث تفاصيل مشهد تراثي جميل غني ومتنوع، حيث يجتمع العالم في الشارقة.

وكشف سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، في مؤتمر صحافي نظمه المعهد في وقت سابق ، في فندق شيراتون الشارقة، عن ملامح وتفاصيل النسخة السابعة عشرة من الأيام، حيث العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الجديدة، بالإضافة إلى الفعاليات المستمرة سنوياً، من بينها قرية الطفل، والسوق، بالإضافة إلى حضور بيئات الإمارات الأربع التي تشهد في كل عام إقبالاً وتفاعلاً حيوياً من الزوار وعشاق التراث، وهي البيئة الجبلية والزراعية والصحراوية والبدوية، بكل ما فيها من عناصر ومكونات ما زالت حاضرة ويعشقها الجميع.

ولفت سعادة الدكتور المسلم إلى أن شعار هذا العام “حِرفةٌ وحَرف“، هو شعار جامع يتسق مع شعار معهد الشارقة للتراث في صون التراث والحفاظ على الهوية الثقافية والخصوصية المحلية. وفي أبريل من كل عام تزدان الشارقة بأيامها التراثية وتنتشر احتفالاتها في كل أنحاء الإمارة انطلاقاً من قلب الشارقة، حيث المعالم والشواهد التاريخية والتراثية لا تزال شاخصة وشاهدة على الماضي الجميل والتراث الأصيل، وصولاً إلى المنطقتين الوسطى والشرقية، وما تشملها من معالم تاريخية، ومبان تراثية عريقة، بفضل دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي هدية الشارقة للتراث، وجسر يجمع ثقافات العالم بما تحويه من تنوع وثراء.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم: “ها نحن في أيام الشارقة التراثية نصل إلى النسخة السابعة عشرة، محملين بالكثير من الإنجازات والطموحات والنجاحات والآمال والآفاق التي تستند إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في هذه التظاهرة الثقافية التراثية المهمة والمميزة الزاخرة بالفعاليات والبرامج والأنشطة التراثية والمليئة بالنشاط والمعرفة والترفيه، فهي كما يعلم الجميع قيمة حضارية وثقافية ومعنوية تقدمها إمارة الشارقة إلى دولة الإمارات والعالم العربي والعالم أجمع، ومحفل ثقافي مهم للتراث الشعبي والموروث الحضاري، كما أنها نموذج يُحتذى في تنظيم المهرجانات الثقافية الشعبية الكبرى، وتمثل وجهاً حيوياً من وجوه التراث الثقافي الإماراتي“.

من جانبه قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة:” نحرص في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على رعاية فعاليات “أيام الشارقة التراثية 2019″، التي تعد فعالية رئيسية على أجندة الشارقة السنوية، انطلاقاً من إيماننا بدورها الفعّال في تجسيد أصالة الماضي وعراقة الحاضرلإمارة الشارقة والحفاظ على العادات الأصيلة لشعبها. ونسعى إلى دعم جميع المبادرات المعنية في تعزيز الجانب الثقافي للإمارة، في ظل الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يدعم مختلف الجهات والأطراف المعنية في الحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي. كما وأننا نتطلّع من خلال رعايتنا ومشاركتنا في الحدث الى إستهداف أعداد كبيرة من الزوّار لتعريفهم بمختلف المقومات السياحية الثقافية والتراثية للإمارة والمشاريع السياحية الجديدة التي بدورها تساهم في جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالتراث الأصيل والعراقة العربية التي تتمتع بها إمارة الشارقة.”

60 دولة مُشاركة

وبيّن المسلم أنه لا يمكن التعامل مع أيام الشارقة التراثية كحدث موسمي سنوي وتقليدي أو عادي، فهو ملتقى كبير تتفاعل فيه الحضارات والثقافات في مدينة يعرف الجميع دورها ومكانتها الثقافية، وجهودها في مجال الحفاظ على التراث والتاريخ والتعريف بهما، وسيشارك فيها أكثر من 600 شخص من خبراء وباحثين وكتّاب وإعلاميين من 60دولة من مختلف بلدان العالم، من بينها السعودية، وأذربيجان، وطاجيكستان، وأوكرانيا، وكندا، وبريطانيا، والسودان، والصين، واليابان، والبرازيل، وإسبانيا، والهند، والمكسيك، والنمسا، والبحرين، ومصر، وهولندا، والعراق، وسلطنة عمان، وسولوفاكيا، والأرجنتين، ونيجيريا، وإيطاليا، والمغرب، والجزائر، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا وغيرها. وستشارك في فعاليات الأيام 40 فرقة، من بينها 22 فرقة دولية، و18 فرقة محلية.

3 معارض و31 إصداراً

أوضح الدكتور المسلم، أن الأيام ستشهد ثلاثة معارض كبرى، هي: معرض ” قديمك نديمك” للفنانة الكويتية بدور المعيلي، وهو عبارة عن مجسمات تراثية للبيت الكويتي والأسواق والمدارس وغيرها من الملامح التراثية الكويتية، ومعرض “تراث فون”، وهو معرض خاص بإدارة التراث الفني في المعهد يستعرض شخصية (بايوجرافي) لكوكبة من رواد الطرب الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من موسيقيين ومطربين، بالإضافة إلى بعض المقتنيات الموسيقية، ومعرض “حرف إماراتية” للفنان السعودي عبدالعزيز المبرزي ويحتوي على لوحات زيتية تجسّد بعض الحرف الإماراتية الرجالية والنسائية. كما سيكون في المعرض أكثر من 31 إصداراً.

ضيف شرف الأيام

أكد سعادة الدكتور المسلم، أن هذه التظاهرة الثقافية التراثية العالمية تحرص في كل عام على أن يكون هناك ضيف شرف في كل نسخة، وسيكون ضيف شرف النسخة السابعة، جمهورية طاجيكستان، لما تمتلكه من مخزون ثقافي وتراثي غنيّ ومتنوّع، يشكّل إضافةً نوعيةً إلى مسيرة الأيام الحافلة بالتميّز، كما ستحلّ جمهورية الصين الشعبية ضيفاً مميزاً على الأيام، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم مع جامعة زهيجيانغ، بينما تحلّ جمهورية أوكرانيا ضيف أسابيع التراث العالمي لشهر إبريل 2019.

من جانبه، قال المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، المهندس بدر الشحي: “مع فعاليات أيام الشارقة التراثية، تتحول منطقة التراث في قلب الشارقة إلى محطة أساسية وعنوان كبير لعشاق التراث والباحثين والمختصين والجمهور الراغب في التعرف على تراث العالم، فمن خلالها نستحضر أصالة الماضي كي نُطلع الجيل الجديد على تاريخ الأجداد، ونُقدم لهم تعريفاً بكل تلك الحرف والمهن والعادات والتقاليد، وعن مختلف ملامح حياة الآباء والأجداد، فالتراث بكل مكوناته وعناصره تعبير صادق عن هوية وخصوصية هذا الشعب، وتجسيد حي لتاريخ أبناء الإمارات“.

ولفت الشحي إلى أن المعهد يسعى من خلال أيام الشارقة التراثية، إلى التعرف على الموروث المادي والمعنوي، بما يسهم في بناء جيل مرتكز في تطلعاته على الأصالة، وعلى خبرات عريقة، آخذاً بعين الاعتبار أهمية وضرورة تعزيز فرص التواصل بين الأجيال، مع التأكيد على أهمية التراث وأصالته وضرورات صونه والاستفادة منه والبناء عليه.وقدم المنسق العام لمحة وافية عن فعاليات الأيام في قلب الشارقة وفي المنطقتين الشرقية والوسطى.