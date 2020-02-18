تحت شعار “توصيل العقول و خلق المستقبل” استوديو خان يكشف عن اولى تصميماته في اكسبو دبي 2020

المستقلة… م . حنان الفلوجي / كشف استوديو عاصف خان عن صور لأول تدخل له في عالم اكسبو دبي 2020 ، من 20 اكتوبر 2020 الى 10 ابريل 2021 ، و سيكون لدى World Expo ثلاث بوابات دخول مهيبة للترحيب بالزائرين من جميع انحاء العالم .

و تعد دبي 2020 بمثابة احتفال بالانجاز الانساني الذي يتم للمرة الاولى في الشرق الاوسط و افريقيا و جنوب اسيا .

استوديو البحث و التطوير للهندسة المعمارية البريطانية الذي يصمم المباني و المناظر الطبيعية و المعارض و المنشأت هو وراء تصميم بوابات الدخول في معرض اكسبو دبي 2020 نظرا لأنها اول ما سيحكم عليه زوار الموقع ، و سيحدد التدخل في الموقع الانطباع الاول الذي سيطوره الناس في المعرض العالمي .

و تعد البوابات الثلاث التي تمنح الدخول اعتبارا من 20 اكتوبر اول التصاميم يتم الكشف عنها من خلال تصميم الاستوديو لأكثر من ستة كيلو مترات من معرض 2020 دبي .

ستكون البوابات هي اول لحظة مواجهة لجميع من يقومون برحلة الى معرض اكسبو 2020 دبي ،حيث تستضيف اول معرض عالمي لها ، و الاحتفال ليس فقط بتراث الامارات العربية المتحدة و لكن ايضا مستقبل _ عاصف خان .

من خلال مفهوم يعتمد على استكشاف مستقبلي لعنصر ” المشربية التقليدية ” و هي ميزة رئيسية تستخدم في جميع انحاء المنطقة للتحكم في الاضاءة و تدفق الهواء ، و تولد البوابات وصولا مرحبا حيث تم نسجها بالكامل من خيوط من الياف الكربون الفائقة الوزن خفيفة الوزن و يقف كل مدخل طويلا و قويا على ارتفاع 21 مترا و طول 30 مترا .

صممت هذه البوابات فقط من الخطوط الدقيقة للهيكل و بابان شاسعتان يبلغ كل منهما 21 مترا و عرضها 10.5 مترا ، يتم فتحهما كل صباح من ايام معرض اكسبو دبي 2020 التي تبلغ 173 يوما في عمل رمزي للترحيب بالعالم .

مع توجيهها نحو ثلاث مناطق من معرض اكسبو 2020 الفرصة ، التنقل و الاستدامة توجه البوابات الزوار الى الساحات التي صممها خان ايضا .

ان تصميم المجال العام لمعرض اكسبو دبي 2020 يدعو كل جانب من جوانب التصميم الزوار الى الانغماس في الثقافة و الفن و اللغة الاسلامية المشتركة في حوار مع روح المعرض المستقبلية ، علاوة على ذلك يتوسع عالم المصمم العام في حديقة خطية طولها ستة كيلو مترات مع مسار للركض و مسارات للمشي م المواد الصلبة و اماكن للراحة ، تم تصميم احدى ميزات المقاعد بالتعاون مع المصممة اللبنانية لارا كابتن مستوحاة من الخطوط التي تركت على الصحراء بينما كان الناس يسافرون عبر المناظر الطبيعية ، فان العديد من الخطوط في الارض تتبع الالتفافات ، و يعيد المشروع فهم نسج السدو التقليدي في الامارات .

لا يمكننا الانتظار لفتح ابوابنا امام العام في 20 اكتوبر 2020 و ستوفر بوابات الاكسبو طريقة رائعة للترحيب بملايين الاشخاص من جميع انحاء العالم مما يعطي طعما للهندسة المعمارية المذهلة و الابتكار الرائد الذي سيشهدونه في جميع انحاء العالم . أحمد الخطيب _ رئيس التطوير – اكسبو دبي 2020