(تحت سطح الدخان) يفتتح مهرجان «جكران» السينمائي الدولي في الهند

(المستقلة)/منصور جهانی/.. ستقوم «بوران درخشنده» المخرجة الايرانية البارزة بإشعال شمعة مهرجان «جكران» الدولي للأفلام بنسخته العاشرة لیلحقه عرض فيلم (تحت سطح الدخان) في حفل افتتاح المهرجان المزمع عقده بالهند.

ويعرّج مهرجان «جكران» خلال فعالياته في عرض سينمائي دولي على أهم أعمال المخرجة الايرانية بوران درخشنده.

ويعدّ مهرجان «جكران» أحد أبرز المهرجانات في الشرق حيث سيتم عرض أفلام من 75 دولة من مختلف أرجاء العالم خلال فعالياته وبشكل خاص للجمهور العالمي بالإضافة لمنتجي أفلام الشرق الأوسط، كما ستُعرض هذه الأفلام في 18 مدينة هندية في الوقت ذاته.

وتعرض في المهرجان مجموعة من أفلام هذه المخرجة منها فيلم «تحت السقف الدخان» (زير سقف دودي) Under the Smoky Roof، «صه البنات لا يصرخن» (هيس دخترها فرياد نمي زنند) Hush! Girls Don’t Scream، «اولاد للأبد» (كودكان ابدي) Eternal Children، «الحلم المبلل» (رؤياي خيس) Wet Dream وهي اعمال تتطرق الى مشاكل اجتماعية مثل استغلال الاطفال وحقوق المرأة.

يشار الى أن أعمال المخرجة بوران عُرضت مرات عديدة في مختلف مهرجانات الهند وكانت موضع إهتمام لدى محبي السينما في ذلك البلد وقد إشتهرت كأحد أهم صانعات الأفلام عند الهنديين.

كما عمل مهرجان جكران الهندي على إنشاء مجموعة إعلامية «جكران براكاشان» Jagran Prakashan لإيجاد الثقافة السينمائية والبحث الجاد لوضع وتأسيس منصّة فنية لكي يتم مشاركة مواضيع كثيرة مع الجمهور في أرجاء الهند.

يقام هذا الحدث السينمائي في أكثر من 18 مدينة كل عام، و 400 عرض سينمائي في 18 سينما هندية وبشكل مباشر سيقوم أكثر من 55000 مشاهد بحضور أفلام هذا المهرجان البارز، والتغطية الإعلامية للمهرجان الخاصة بـ (جكران).

يشار إلى أن فعاليات مهرجان «جكران» السينمائي الدولي بنسخته العاشرة ستنطلق في العروض التنافسية وغير التنافسية بتاريخ 18 إلى 21 يوليو/ تموز الجاري في مدينة دهلي نو في الهند و 18 مدينة أخرى :

ويختتم المهرجان يوم 7 سبتمبر \ أيلول 2019 في مومباي وسيتم توزيع جوائز في مجالات عدة كأفضل فيلم أجنبي، أفضل فيلم، ممثل، ممثلة، فيلم قصير، أفضل سيناريو، أفضل تصوير، أفضل كتابة، أفضل تأليف، أفضل فيلم للطلاب، أفضل فيلم وثائقي، جائزة خاصة لفن السينما، جائزة ذهبية وفضية وبرونزية لأفضل السينمائيات وما إلى ذلك من جوائز.