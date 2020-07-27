تحالف عراقيون : ملف تجديد رخص الهاتف النقال لن يتم السكوت عنه

المستقلة / – قال النائب عن تحالف عراقيون اسعد المرشدي، ان ملف شركات الاتصالات وتجديد الرخص لها من قبل الحكومة لن يتم السكوت عنه، لافتا الى ان البرلمان سيتخذ اجراءاته بهذا الخصوص من اجل إيقاف قرار تجديد الرخص.

وقال المرشدي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان “تجديد رخص شركات الاتصالات من قبل حكومة الكاظمي امر لايمكن القبول به، خاصة ان هناك مبالغ كبيرة بذمة هذه الشركات”.

وأضاف ان “ملف تجديد الرخص لن يتم السكوت عنه، حيث سيتخذ البرلمان اجراءاته بهذا الخصوص من اجل إيقاف تجديد الرخص لشركات الاتصالات”.

وبين ان “شركات الاتصالات تقف خلفها شخصيات في الداخل والخارج ودول إقليمية، ومن المرجح ان إيرادات شركات الاتصالات تمول بعض الكتل السياسية، وقد يكون رئيس الوزراء قد تعرض لضغوط لتجديد رخص شركات الاتصالات”.