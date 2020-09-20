تحالف عراقيون : مكافحة الفساد يجب ان يكون بمهنية ودون تسييس

تحالف عراقيون : مكافحة الفساد يجب ان يكون بمهنية ودون تسييس

المستقلة /- اكد تحالف “عراقيون” الذي يتراسه عمار الحكيم على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي للملفات بمهنية ودون تسييس .

وقال بيان صادر عن التحالف تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان الهيئة القيادية للتحالف ناقشت في اجتماع عقدته ليلة امس ، تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في العراق.

واكد المجتمعون اهمية ان تعمل الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية على تحويل بيان المرجعية الدينية الى برامج عمل محكومة بالاولويات وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.

كما ناقشوا ملف الانتخابات المبكرة ، وشددوا على اهمية اقرار قانون الانتخابات وحسم ملف الدوائر الانتخابية ، بما يسهم في اعادة الثقة بين المواطن وصندوق الاقتراع.

وشددت الهيئة على ضرورة استعادة هيبة الدولة ، مبدية دعمها ومساندتها لخطوات الحكومة ، مؤكدة ضرورة مكافحة الفساد والتصدي للملفات بمهنية ، دون تسييسها.