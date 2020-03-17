تحالف سائرون يكشف اسماء المعترضين على تكليف الزرفي

( المستقلة) ….كشف قيادي في تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ليلة “تكليف” القيادي في ائتلاف النصر، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال النائب رياض المسعودي لل( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ان “هناك جهات سياسية شيعية اعترضت على عملية تكليف عدنان الزرفي، منها دولة القانون ومنظمة بدر وكتلة صادقون، وهذه الخلافات هي سبب عدم تكليف الزرفي رسمياً، ليلة امس”.

واضاف النائب ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، سوف يتأنى بعملية تكليف رئيس الوزراء، الى حين وجود اتفاق واجماع سياسي شيعي على شخصية الرئيس الجديد، حتى لا يكون مصيره كمصير محمد توفيق علاوي، والمكلف ربما يكون عدنان الزرفي، وربما يكون غيره، وهذا الامر سيحسم من خلال الاجتماعات والحوارات، الجارية حالياً”.

و انتهت المهلة الدستورية يوم امس الاثنين ولم يحسم رئيس الجمهورية إسما محددا، وبحسب التسريبات، كان من المقرر ان يكلف الرئيس العراقي مساء امس، لعدنان الزرفي تشكيل الحكومة، إلا ان اعتراض قوى شيعية ارجأ الامر.

وتداولت أنباء وصول النائب عدنان الزرفي إلى قصر السلام في بغداد لتكليفه برئاسة الوزراء، فيما تشير أنباء أخرى إلى إرجاء تكليفه إلى صباح يوم غد الثلاثاء

