تحالف سائرون يكشف اسماء المعترضين على تكليف الزرفي
( المستقلة) ….كشف قيادي في تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ليلة “تكليف” القيادي في ائتلاف النصر، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال النائب رياض المسعودي لل( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ان “هناك جهات سياسية شيعية اعترضت على عملية تكليف عدنان الزرفي، منها دولة القانون ومنظمة بدر وكتلة صادقون، وهذه الخلافات هي سبب عدم تكليف الزرفي رسمياً، ليلة امس”.
واضاف النائب ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، سوف يتأنى بعملية تكليف رئيس الوزراء، الى حين وجود اتفاق واجماع سياسي شيعي على شخصية الرئيس الجديد، حتى لا يكون مصيره كمصير محمد توفيق علاوي، والمكلف ربما يكون عدنان الزرفي، وربما يكون غيره، وهذا الامر سيحسم من خلال الاجتماعات والحوارات، الجارية حالياً”.
و انتهت المهلة الدستورية يوم امس الاثنين ولم يحسم رئيس الجمهورية إسما محددا، وبحسب التسريبات، كان من المقرر ان يكلف الرئيس العراقي مساء امس، لعدنان الزرفي تشكيل الحكومة، إلا ان اعتراض قوى شيعية ارجأ الامر.
وتداولت أنباء وصول النائب عدنان الزرفي إلى قصر السلام في بغداد لتكليفه برئاسة الوزراء، فيما تشير أنباء أخرى إلى إرجاء تكليفه إلى صباح يوم غد الثلاثاء
وقال النائب عبود العيساوي أن “رئيس الجمهورية طلب من النائب عدنان الزرفي الحضور الى قصر السلام”.
وتشير معلومات إلى الاتفاق على شخصية عدنان الزرفي الأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء العراقيه لحكومة تصريف الأعمال في الساعات القادمة.
وعدنان عبد خضير عباس مطر الزرفي(١٩٦٦)، هو عراقي من أهالي محافظة النجف، حاصل على شهادة بكلوريوس من كلية الفقه- جامعة الكوفة، و دكتوراه من نفس الجامعة لنفس الاختصاص.
إنتمى الزرفي لحزب الدعوة عام ١٩٨٣، وأسس حركة الوفاء العراقية ٢٠٠٤، وكان عضوا في فريق هيئة الإعمار العراقي ٢٠٠٣-٢٠٠٤.
انتخب محافظاً للنجف لثلاث دورات في هذه السنوات : (٢٠٠٤ -٢٠٠٥)، (٢٠٠٩- ٢٠١٣)، (٢٠١٣- ٢٠١٥).
وفي (٢٠٠٦-٢٠٠٩) أصبح الزرفي وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية، فيما يترأس حالياً كتلة ائتلاف النصر النيابية في البرلمان العراقي.( النهاية
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