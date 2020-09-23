تحالف سائرون يؤيد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

المستقلة / – اعلن سلام الشمري عضو مجلس النواب عن تحالف “سائرون” تأييد تحالفه للدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، معتبرا اياها مطلب المحتجين والشعب العراقي.

وقال الشمري في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، ان “تحالف (سائرون) لن يعرقل تمرير قانون الانتخابات وعلينا المضي بالقانون ضمن الدوائر المتعددة وبالبطاقة البارومترية لضمان نزهاتها”.

وطالب الحكومة الاسراع بتفعيل البطاقة البارومترية خاصة في مناطق النازحين والخارج وان تكون الانتخابات باشراف اممي.

واوضح الشمري انه لحد الان بعض الكتل تريد ارجاع القانون للدائرة الواحدة وعلى نظام سانت ليغو المجحف ولكن القانون مضى ماعدا الفقرة 15 والتي سنمضي بها قريبا، مشددا على ان الدوائر المتعددة مطلب ثوار تشرين والشعب .