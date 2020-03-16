المستقلة … أعلن تحالف سائرون ، فشل اللجنة السباعية باختيار مرشح لرئاسة الوزراء، داعيا رئيس الجمهورية لممارسة صلاحياته الدستورية.

وقال رئيس كتلة تحالف سائرون في البرلمان نبيل الطرفي في بيان مقتضب تلقته المستقلة اليوم الاثنين ، “نعلن نحن تحالف سائرون ان اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية”.

ودعا الطرفي رئيس الجمهورية برهم صالح إلى “ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف”.

ووفق المادة 81 من الدستور يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان.