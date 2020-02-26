تحالف سائرون : حكومة علاوي يجب ان تمر ويصوت عليها

(المستقلة)… شددعضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري يوم الاربعاء على ضرورة التصويت على الكابينة الوزارية ضمن الفترة الدستورية لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وقال الشمري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان ” أوضاع البلاد لا تحتمل أي أزمات جديدة” ، مبينا أن ” عدم التصويت على الكابينة الوزارية ضمن الفترة الدستورية سيدخل البلاد بأزمة أخرى”.

واضاف ان “هناك توافق سياسي داخل مجلس النواب على تمرير الكابينة ومنحها الثقة من أجل العمل على تنفيذ مطالب الشارع والمرجعية بالتهيئة للانتخابات المبكرة”.

ودعا الشمري ” الكتل السياسية المعارضة للحكومة الجديدة ترك الإصرار على المحاصصة واشتراط منح المناصب لضمان منح الثقة وعليها وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار” .

ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي يوم غد الخميس جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقدمها رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي المدعوم بشكل غير معلن من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري وسط اعتراض من اغلب الكتل الكوردستانية والسنية.(النهاية)