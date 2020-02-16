تحالف النصر : 72 ساعة لتقديم الحكومة علاوي الى البرلمان

المستقلة … اكد عضو تحالف النصر حيدر حمادة، ان خلال الـ72 ساعة القادمة سيتم تقديم الحكومة محمد توفيق علاوي المؤقتة، فيما نوه الى ان طرح الاسماء المرشحة خايته الحرق لا اكثر.

وقال حمادة في تغريدة على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي تابعته “المستقلة”، ان “72 ساعة لتقديم الحكومة والتسريبات عن الاسماء المرشحة تتزايد منها للحرق واخرى يطرحها نفس الاشخاص لوضعها في الCV”.

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واضاف، انه “بعض التسريبات تكون صحيحة”، لافتا الى ان “الامور معقدة تتارجح بين القبول او البحث عن مرشح النسب للقبول تصعد وتنزل”.

واشار الى انها “بالحسابات فانها سائرة للقبول بالكابينة الوزارية ولكن يصعب التكهن بما سيجري”.