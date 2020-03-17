تحالف النصر يكشف سبب تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة

( المستقلة)….قال ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي إن تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء جاء على ضوء المواصفات التي حددتها الكتل وبسبب وسطية المنهج السياسي الذي ينتمي اليه ويتبعه، رغم الصراعات الكتلوية الحادة.

وأضاف النصر في بيان له تلقته ( المستقلة)… أنّ “مهام المرحلة الانتقالية هي الاساس بنجاح التكليف، وفي طليعتها تحقيق انتخابات نزيهة وضمان ادارة ناجحة وقوية للدولة بعيدا عن الفساد ومصالح المحاصصة وفوضى السياقات”.

وأشار إلى أن “الاصلاح الذي يطالب به الشعب رهن حكومة نزيهة وفعّالة ومتضامنة مع جمهورها وقواها الخيّرة، كما حدث ابان سنوات الحكم 2014-2018 والتي استطاعت بها الحكومة والشعب والقوى الخيرة من تحقيق النصر بمعارك التحرير وتوحيد البلد والسيادة ومعالجة الازمة المالية”.

وختم بيانه بالقول، “نامل وبتضامن وطني جاد من تحقيق اهداف مرحلة انتقالية صالحة ومؤسسة لغد افضل لشعبنا ودولتنا”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة “النصر” البرلمانية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.

ويأتي تكليف الزرفي بعد فشل القوى السياسية بالوصول إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الحكومة، وهو ما يشي بأن الزرفي سيواجه اعتراضات داخل البرلمان.

والزرفي ثاني مكلف بتشكيل الحكومة، بعد تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري إثر فشله في إقناع الكورد والسنة وبعض القوى الشيعية في منح الثقة لتشكيلته الوزارية.

وأجبرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم تشكيل حكومة جديدة جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية فضلاً عن رفض الحراك الشعبي لأغلب الأسماء المطروحة.( النهاية)