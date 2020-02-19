تحالف القوى ينتخب مكتب سياسي ويضع شروطه للحكومة الجديدة

(المستقلة).. اعلن تحالف القوى العراقية عن انتخاب اعضاء المكتب السياسي ةاعضاء الهيئة التنفيذية للتحالف في الاجتماع الذي عقدته الهيئة العامة اليوم برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور كامل اعضائها .

وقال بيان اصدره التحالف أن الهيئة العامة اقرت كذلك النظام الداخلي.

واشار الى أن المجتمعين ناقشوا ملف تشكيل الحكومة وما تمخض عنه أجتماع القوى السياسية الذي أستضافة رئيس البرلمان يوم أمس مؤكدين “أهمية أن تحضى الحكومة بثقة وقبول الشعب وتلبي طموح المتظاهرين السلميين كشرط لأنعقادجلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على كابينه رئيس مجلس الوزراء المكلف”.

كما أكد البيان “ضرورة أن تحضى الحكومة بدعم وأسناد القوى السياسية وشركاء الوطن دون أستثناء أو تغييب أو أقصاء، وضرورة أن تضمن الحكومة التمثيل العادل لمكونات المجتمع العراقي وفقا” لأليات وطنية وأضحة ومقبولة من جميع الشركاء السياسيين”.

ودعل الى ” ألتزام الحكومة بأتخاذ خطوات وأجراءات جادة وفاعلة تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين في مدن ( شمال بابل، وسنجار ، ويثرب ، والعلم والعويسات) وتعويض المتضررين من العمليات والاخطاء العسكرية ، وأطلاق سراح والكشف عن مصير المغيبين والمفقودين في ( الرزازة ، والصقلاوية ، والسجر وسامراء وجرف الصخر )، وأعادة أعمار مدنهم التي دمرها الارهاب” .

كما طالب بألزام الحكومة بتضمين برنامجها الحكومي أعلاناً وأضحاً وصريحاً لموعد أجراء الأنتخابات البرلمانية المبكرة وخلال سنة من تاريخ تشكيلها ، اضافة الى الزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على كل أشكال الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة .

واضاف البيان ” ناقش أجتماع تحالف القوى العراقية بعض الأمور التنظيمية الخاصة بمسؤولية لجان التحالف وقررت أستبعاد النائب مثنى عبدالصمد السامرائي من تشكيلات تحالف القوى العراقية” .