تحالف القوى : يقترح على الكاظمي “المفاضلة” بين مرشحي الحقائب الوزارية

( المستقلة)….. اقترح القيادي في تحالف القوى العراقية النائب أحمد عبدالله عبد الجبــوري ” أبو مازن” على رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اجراء مفاضلة للمرشحين للحقائب الوزارية في حكومته.

وقال الجبوري في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء الى امتلاك الكتل السياسية كفاءات في قطاعات مختلفة ويمكن للكاظمي المفاضلة بين ما يراه مؤهلا لادارة المرحلة المقبلة.

واشار إلى ان “نجاح الحكومة يحتاج الى تفاعل الجميع لمنع انهيار الأوضاع في العراق، موضحا أن المسؤولية الوطنية تكتمل في احترام الشراكة الحقيقية و الابتعاد عن الحلول الوسطية فالمرحلة تستدعي قرارات حازمة تحافظ على السيادة و هيبة مؤسسات الدولة و حقوق المواطنين”.

وأضاف الجبوري أن “الوضع العام لا يحتمل المزيد من التأجيل و أن المناطق المتضررة من الارهاب بحاجة استثنائية الى الاعمار و استعادة عجلة الحياة، لذلك تتجه الأنظار نحو حكومة تمثل الجميع و تضع مصلحة المواطنين على رأس قائمة الأولويات”. ( النهاية)