تحالف القوى يدين حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

المستقلة/ – دان تحالف القوى، حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، فيما طالب الحكومة باتخاذ اجراءات كفيلة بحفظ الأمن المجتمعي.

وذكر التحالف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، :”ندين عملية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد على مرأى ومسمع القوات الأمنية”.

وأضاف أن “السماح بعودة مظاهر العنف واعمال الحرق يعد مؤشراً سلبياً ويؤثر على السلم المجتمعي ويشوه مرتكزات العملية الديمقراطية القائمة على أساس حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وحفظ الحقوق والحريات، ويؤشر ضعف التدابير الحكومية وعدم قدرة الأجهزة الأمنية لمنع أعمال الحرق والتخريب ومحاسبة الفاعلين”.

وأوضح التحالف، أنه “في الوقت الذي يرفض تحالف القوى العراقية للغة التنابز والاتهام والتسقيط السياسي، فأنه يؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار وتفعيل اجراءات التقاضي القانونية في حال تسجيل أو تأشير أو صدور تصريح أو بيان يتضمن أساءه ما الرمز او مؤسسة أو شخصية وطنية وبما يضمن السلم الاهلي والتعايش المجتمعي والشراكة في دولة المؤسسات المحمية بقوة القانون”.

ودعا التحالف، جميع الشركاء والقوى السياسية والوطنية، إلى “تغليب لغة الحوار البناء على أساليب التهديد والوعيد والتخريب كون الخاسر الوحيد والأكبر فيها هو العراق وشعبه”.