تحالف القوى : يحسم امره بعدم التصويت على حكومة علاوي

(المستقلة)… اكد القيادي في تحالف القوى النائب أحمدعبدالله عبد الجبـوري ” أبو مازن” يوم الاربعاء ان تحالف القوى حسم امره بعدم التصويت على الحكومة الانتقالية المكلف بها محمد توفيق علاوي.

وقال الجبوري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “تحالف القوى و العديد من الشركاء السياسيين الأقوياء بالتأثير، و التمثيل المجتمعي أتخذوا قرارا بمنع تمرير حكومة علاوي في جلسة البرلمان المتوقعة لعدم التزام المكلف بثوابت الشراكة الوطنية و تخطي مطالب المتظاهرين”، مشددا على أن هذا القرار لن يخصع لأي مساومات أو املاءات لانه يعبرعن ارادة وطنية لحماية سيادة العراق و حقوق شعبه بحياة كريمة”.

واضاف انه “بعد اجتماع موسع مع قيادات سياسية تمثل نبض الشارع العراقي ان المصلحة العليا للبلاد لا تمثلها ضغوط أو مزاجيات سياسية أو مناصب مؤقتة بل ارادة تغيير و بناء يكون موعد الانتخابات المقبلة حجر الزاوية فيها بعد أن خرج علاوي بشكل غير مبررعن الاجماع الوطني ضمن أولويات بعيدة عن مصلحة العراق و شعبه ما يجعل من محاولات تمرير حكومته مراهنة خاسرة بكل المقاييس الوطنية”، حسب تعبيره.

ومن المقرر المقرر أن يعقد البرلمان الخميس المقبل جلسة طارئة للنظر في منح الثقة لحكومة علاوي من عدمه.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة+ 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

ويحظى علاوي، وهو وزير اتصالات أسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة وعلى رأسها التيار الصدري بزعامة الصدر وتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري. (النهاية)