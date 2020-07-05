تحالف القوى : يحذر من عودة العراق الى عزلته الدولية بمحاولات من “جهات غير منضبطة”

(المستقلة)… حذر تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسيمن عودة العراق الى عزلته الدولية بمحاولات من جهات وصفها بـ”الجهات غير المنضبطة” لعرقلة “جهود” فرض القانون واحترام “هيبة” الدولة، وفيما دعا الى منع “الاعتداء” على البعثات والممثليات الدولية والعربية .

وقال التحالف في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إنه “في الوقت الذي يسعى الجميع – حكومة وبرلمانا وقوى سياسية – إلى ضمان سيادة العراق، وتعزيز خطوات بناء الدولة وهيبتها، وحصر السلاح بيدها؛ تبادر بعض الجهات غير المنضبطة بمحاولات عرقلة وإفشال الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى فرض القانون واحترام هيبة الدولة العراقية”.

وعبر التحالف عن شجبه “لمحاولات الخارجين عن القانون لزعزعة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بقدرة الحكومة العراقية على فرض القانون وضمان الحماية ومنع الاعتداء على البعثات والممثليات الدولية والعربية والأممية”.

واضاف البيان ان ذلك “قد ينعكس سلبا على ديمومة الدعم الدولي للعراق، ويضعف ثقة الدول به، ويعيده إلى عزلته الدولية، وهو خلافٌ لتطلعات الشعب العراقي وحكومته الساعين إلى بناء الثقة والعلاقات السياسية المتينة، وبما يصبُّ في مصلحة العراق وشعبه”.

وتابع البيان “نؤكد موقفنا برفض أي سلاح خارج إطار الدولة يحاول مصادرة القرار السيادي العراقي، ونطالب رئيس مجلس الوزراء الضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول إضعاف الدولة وزعزعة مكانتها، وتأمين حماية البعثات الدبلوماسية، وتفعيل الجهد الأمني والاستخباري الاستباقي؛ لإجهاض أي مغامرة غير مسؤولة، وتقديم القائمين عليها إلى القضاء العادل”.

واحبطت منظومة “باتريوت” الصاروخية فجر اليوم الاحد هجوما صاروخيا حاول استهداف سفارة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

ونشرت الولايات المتحدة منظومة باتريوت في عدة مواقع بالعراق لصد هجمات صاروخية متكررة تستهدف جنودها ودبلوماسييها من قبل فصائل موالية لإيران. (النهاية)