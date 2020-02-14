تحالف القوى و الديمقراطي لن يتنازلا عن تقاسم حكومة علاوي

المستقلة ..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الجمعة، تمسك حزبي تحالف القوى والديمقراطي الكردستاني بتقاسم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، مشيرا الى ان الاخير اذا استمر بالتفرد لاختيار كابينته فانها قد تمر بتصويت البرلمان.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة: ان “جهات سياسية لازالت تتمسك بالمحاصصة حتى الساعة وتضغط على رئيس الوزراء المكلف، ومنها تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني”، مبينا ان ” حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فقد أوصل رسائل لعلاوي بأنه تنازل عن حصته له”.

واضاف: أن “علاوي يجب ان يجلس مع القوى السياسية، وعرض برنامجه الحكومي، وكذلك الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية، والتوافق معها من الآن”، مرجحا ان “عدم جلوسه مع الكتل وذهابه إلى البرلمان، بشكل مباشر، قد يمنع منحه الثقة”.

من جانبه، اكد تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أنه لن يصوّت لصالح حكومة علاوي ويمنحها الثقة، في حال لم يعطِهم حصتهم وفق الاستحقاق الانتخابي للتحالف.

وقال المتحدث باسم التحالف النائب يحيى المحمدي، في تصريح صحافي تابعته المستقلة: إنه “لغاية الآن لا نعرف الآلية التي يعتمدها علاوي في تشكيل حكومته الجديدة، فهو لم يُطلع الكتل عليها. هناك استحقاقات انتخابية للقوى السياسية، كما أن هناك حصصا للمكونات، لا يمكن التنازل عنها”، موضحا أن “تحالف القوى العراقية، لم يتنازل عن استحقاقه الانتخابي وحقوق المكوّن السني، وعدم إعطائنا هذا الاستحقاق سيدفعنا لعدم التصويت لعلاوي. فلا دعم من دون مشاركة حقيقية في الحكومة”.