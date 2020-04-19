تحالف القوى : تحالف الخنجر أو تشكيل أخر لا يؤثر عن الثقل السياسي لنا

(المستقلة)… علق تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على تشكيل تحالف المدن المحررة برئاسة خميس الخنجر.

وقال المتحدث باسم التحالف النائب ليث الدليمي لل( المستقلة)… اليوم الأحد إن “تحالف القوى العراقية يمتلك الكثير من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى أن أغلب ممثلي هم من المناطق المحررة ولهم ثقلهم في البرلمان العراقي”.

وأضاف أن “تحالف القوى يمتلك قيادات مؤثرة بالقرار العراقي، فضلا عن علاقاته الطيبة مع القوى السياسية الأخرى”، معتبرا “تشكيل تحالف المدن المحررة أو تشكيل أخر لا يؤثر عن الثقل السياسي للتحالف في العملية السياسية وتشكيل الحكومة”.

وكانت كشفت النائبة في البرلمان العراقي هدى جارالله كشفت أول أمس الجمعة عن تشكيل ائتلاف سني جديد برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، غالبية أعضائه كانوا في تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقالت جارالله إنه “تم تشكيل ائتلاف نواب المدن المحررة ويبلغ عددهم 25 نائباً، بقيادة رئيس الائتلاف خميس الخنجر”.

وكان تحالف القوى العراقية بزعامة الحلبوسي، أكبر تكتل للسنة في البرلمان قبل تشكيل الإئتلاف الجديد. وكان يشغل نحو 40 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان.

والخنجر رجل أعمال عراقي ثري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه العام الماضي إثر اتهامه بتقديم الرشوة لمسؤولين حكوميين وممارسة الفساد على حساب الشعب العراقي.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من كشف مصدر في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عن خلافات واسعة في الإئتلاف أفضت إلى شروخ جراء غياب التوافق بخصوص تقاسم الوزارات في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة.

وحسب المحاصصة ستتوزع الوزارات على المكونات كالتالي: 11 وزارة للمكون الشيعي، و6 للمكون السني، و4 للمكون الكوردي، ووزارة واحدة للأقليات (المسيحيون أو التركمان).