تحالف القوى: تدعو الى ربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة

المستقلة / – دعت كتلة تحالف القوى العراقية ، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الى ربط الحشود العشائرية بالقائد العام للقوات المسلحة ، وان تكون ادارة هذه الحشود من قبل قيادات العمليات التابعة لوزارة الدفاع من ناحية العمليات والانتشار والادارة .

وقال رئيس الكتلة النائب فلاح حسن زيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب التحالف تابعته المستقلة اليوم الاحد ، انه “اشارة الى الامر الاداري المرقم 3743 في 16 ايلول 2020 الصادر عن هيئة الحشد الشعبي ، نؤكد ان الحشود العشائرية هي حشود شكلت لمشاركة القوات الامنية لتحرير الارض من العصابات الارهابية ومن ثم مسك الارض وحفظ الامن في مناطقها “.

واوضح ان ” الامر الذي صدر من هيئة الحشد يخالف ذلك جملة وتفصيلا وكذلك فان اغلب الاسماء هي اسماء تابعة لجهات سياسية “، محذرا من ان” تسييس هذا الملف فيه خطورة كبيرة على الامن في هذه المحافظات (نينوى الانبار ديالى صلاح الدين كركوك)”.

واضاف اننا “في الوقت الذي ندعم فيه الحكومة في ضبط السلاح واستقلال الاجهزة الامنية وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا ، فاننا نحذر من تداعيات هذا الامر على الامن وتكرار ماحصل في عام 2014”