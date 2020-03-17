تحالف القوى : الزرفي يعي جيدا ما يحتاجه العراق ويؤمن بالشراكة ولديه توجه مهني ووطني

( المستقلة) …. قال القيادي في كتلة تحالف القوى العراقية ان الزرفي يعي جيدا ما يحتاجه العراق، مبيننا انه يؤمن بالشراكة ولديه توجه مهني ووطني بعيد عن التخندقات الطائفية والمذهبية الضيقة.

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي في تصريح لل( المستقلة ) اليوم الثلاثاء اننا “بالوقت الذي نبارك فيه لعدنان الزرفي تكليفه بمهام تشكيل الحكومة المقبلة، فاننا سنعمل جاهدين على ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة عبور وانقاذ للوضع العراقي”، مبينا ان “لدينا ايمان بالزرفي بانه يؤمن بالشراكة ولديه توجه مهني ووطني بعيد عن التخندقات الطائفية والمذهبية الضيقة وتخندقه عراقي”.

واضاف “اننا ومن خلال ملامسة عمل الزرفي خلال تسلمه مناصب عديدة سواء تنفيذية او بعمله داخل مجلس النواب، فاننا نلمس فيه العبور بالبلد الى بر الامان”، مشددا على ان “الزرفي يعي جيدا ما يحتاجه العراق بحكم تجربته السابقة وهو يعي بان وضع النازحين سئ ووضع المحافظات المحررة صعب وهو يحمل هموم جماهيرنا كما نحملها نحن”.

ودعا الدهلكي، رئيس الوزراء المكلف ان “يكون برنامجه الحكومي واضح وصريح ويحدد بسقوف زمنية لاعمار المناطق المحررة وعودة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة وضرب الخارجين عن القانون بيد من حديد لاعادة هيبة الدولة التي هي امانة في عنقه بهذا التكليف”.

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف اليوم الثلاثاء، رسميا عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، فيما اعرب صالح خلال مراسم التكليف، عن امله بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين.

فيما رفض تحالف الفتح، هذه الخطوة، محملا رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية هذه “الخطوات الاستفزازية”.