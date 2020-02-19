تحالف القوى : اتفقنا على دعم الحكومة ومنح الثقة لعلاوي وهو له حرية الاختيار

(المستقلة)….كشف القيادي في تحالف القوى العراقية صباح الكربولي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اجتماع قادة القوى السياسية في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء يوم أمس الثلاثاء والخاص ببحث حكومة محمد علاوي.

وقال الكربولي في تصريح صحفي ان “قادة الكتل السياسية، اتفقوا على دعم الحكومة الجديدة، ومنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وذلك بعد تقديم مرشحين من المكونات الى علاوي، وهو له حرية الاختيار منهم”.

وأكد ان “لكل وزارة سيقدم أكثر من مرشح، ويكون لعلاوي حرية الاختيار منهم، دون فرض اي شخصية عليه، وفي حال رفضهم جميعهم يقدم له مرشحين جدد، من قبل المكونات السياسية”، مضيفا ان “التصويت على الحكومة الجديدة من قبل البرلمان، سيكون في بداية الأسبوع المقبل”.

وكان علاوي قد أعلن، إنه اقترب من إكمال تشكيلته الحكومية من مستقلين بعيداً عن تأثير الأحزاب، مشيراً إلى أنه سيقدم التشكيلة للحكومة خلال الأسبوع الجاري.

لكن السنة والكورد يطالبون بإشراك المكونات في الحكومة، وخلاف ذلك قد يعرقل تمرير حكومة علاوي.

ومساء امس عقد اجتماع وصف بالحاسم بمشاركة أطراف مختلفة في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتحديد مصير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي المرتقبة. (النهاية)