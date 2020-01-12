تحالف الفتح ينفي اتفاقه مع سائرون حول تجديد الثقة لـ عبد المهدي

تحالف الفتح ينفي اتفاقه مع سائرون حول تجديد الثقة لـ عبد المهدي

المستقلة .. نفى مصدر في تحالف الفتح ، الاخبار التي يتم تداولها حول اتفاقه مع كتلة سائرون حول قرار تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، “لا صحة لاتفاق سائرون والفتح حول قرار تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

واضاف المصدر ان “تحالف الفتح ماض باتفاق مع الكتل الوطنية لاختيار شخصية مقبولة من الجميع تلبي طموح الشعب العراقي“.

يذكر ان وسائل اعلامية نشرت امس خبرا تضمن ان عددا من الكتل السياسية تسعى لتجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.