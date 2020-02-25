تحالف الفتح يكشف عن خلافات مستمرة بين القوى السياسية و علاوي

المستقلة .. كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، عن أن الحوارات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف لها محمد توفيق علاوي مستمرة ولن تتوقف، مبيناً بأن هناك مرونة تختلف عن الأيام الماضية.

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وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنّ “البرلمان العراقي، حدّد جلسة التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، على الرغم من استمرار الخلافات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف”، معتبراً أنّ تحديد يوم الخميس “جاء بهدف منح وقت إضافي لحلّ تلك الخلافات”.

وأوضح الفتلاوي أنّ “الحوارات مستمرة ولن تتوقف، وهناك مرونة تختلف عن الأيام الماضية، ونتوقع أنه خلال اليومين المقبلين، ستكون هناك اتفاقات ترضي الأطراف كافة”. لكنه اعتبر في الوقت نفسه، عدم حلّ الخلافات قبل موعد جلسة التصويت على الحكومة، “ينذر بفشل عقد الجلسة من جديد، على الرغم من مساع كبيرة تبذل لإنجاحها بمشاركة كل الأطراف السياسية”.